Pinamonti-Esposito, semestre di risposte: nel loro futuro c’è ancora l’Inter?

L’Inter gestisce i cartellini di Sebastiano Esposito e Andrea Pinamonti, due attaccanti ancora giovanissimi e in procinto di costruirsi un futuro radioso. Ma entrambi arrivano da una prima parte di stagione molto complicato e cercano risposte dai primi mesi del 2021

ALL’OMBRA – L’Inter di Antonio Conte ha legato la sua immagine sul campo al rendimento di due attaccanti fenomenali: Lautaro Martinez e Romelu Lukaku, ovviamente. Ma dietro di loro hanno cercato di ritagliarsi un posto anche altri elementi: Sebastiano Esposito e Andrea Pinamonti si sono passati il testimone, ma entrambi restano a caccia della loro identità e di risposte concrete dai primi mesi del 2021.

IN BILICO – Il classe ’99, ex Frosinone e Genoa, ha giocato solo 45′ da settembre ad oggi e, se non fosse per il mercato in entrata bloccato, l’Inter l’avrebbe lasciato partire in prestito (il Benevento è ancora in agguato, ndr), dopo averlo riportato alla base, a suon di milioni, in estate. Dopo qualche anno di apprendistato, Pinamonti non è ancora riuscito a darsi una vera dimensione in serie A, pur segnando 12 gol tra Genoa e Frosinone. Un altro semestre forzato, in nerazzurro, potrebbe complicarne il processo di crescita, soprattutto con due sole competizioni per mettersi in mostra.

AMBIZIONI – Discorso non troppo diverso per Sebastiano Esposito, reduce da mesi complicati con la SPAL, in serie B. L’approdo al Venezia dovrà rinvigorire le sue ambizioni, dopo un’annata-sbornia (la prima in serie A) come bimbo prodigio della prima Inter di Conte. Il 2021 dovrà essere un anno di risposte per entrambi e per l’Inter, che sta cercando di costruire i suoi attaccanti del futuro.