Pinamonti-Empoli, una pista possibile grazie ad Andreazzoli

Le voci su Pinamonti all’Empoli possono suonare strane. Ma c’è un motivo valido. Il nome che traina l’operazione è quello di Andreazzoli.

OPERAZIONE CURIOSA – Come mai le ultime voci di mercato avvicinano Pinamonti all’Empoli? Una domanda legittima. Sia per lo status del giocatore che per il suo stipendio infatti la neopromossa squadra toscana non sembra essere la candidata ideale per un approdo. Eppure la trattativa esiste. E la base di tutto questo ha un nome preciso: Aurelio Andreazzoli.

STIMA TECNICA – L’attuale tecnico dell’Empoli infatti apprezza Pinamonti. Tanto da averlo voluto e ottenuto come centravanti nella sua esperienza al Genoa. Era la stagione 2019-2020, e il numero 99 dell’Inter finì appunto al Genoa. Con Andreazzoli parte titolare e trova pure 2 reti. Ottenendo in 6 partite praticamente lo stesso bottino di tutto il resto della sua stagione (segnerà altri 3 gol in 26 gare). L’allenatore insomma crede nel talento del giovane di Cles. E pensa di poterlo valorizzare ancora.