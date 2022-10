Pinamonti cerca il gol contro l’Inter: L’arciere pronto a scoccare la freccia

Andrea Pinamonti sabato affronterà l’Inter. Ancora una volta da avversario. L’anno scorso, il canterano nerazzurro segnò contro i nerazzurri a San Siro con la maglia dell’Empoli. Niente esultanza per l’attuale numero 9 neroverde, che però anche sabato cercherà il gol contro la squadra che lo ha cresciuto

UNA FRECCIA PER L’INTER – Tempo fa, ad Andrea Pinamonti venne attribuito il soprannome “L’arciere di Cles“. Cles è il centro della Val di Non in Trentino Alto Adige, dove il canterano nerazzurro è cresciuto. Invece, il soprannome arciere deriva dall’esultanza fatta da Pinamonti assieme al ex compagno in Primavera Federico Valietti, pensata prima di un match di campionato contro il Palermo. L’arciere è pronto a scoccare la sua freccia anche contro l’Inter, ma probabilmente, se mai dovesse segnare, non scoccherà nessuna freccia. Il classe ’99 ha immenso rispetto per i nerazzurri, nonostante abbia giocato poco con quella maglia. E abbia realizzato un solo gol, contro la Sampdoria, nel maggio 2021. Pinamonti ha affermato che affrontare l’Inter è sempre speciale (qui le parole dell’attaccante neroverde), ma nonostante questo sentimento forte, sabato cercherà di segnare per portare il Sassuolo alla vittoria. Ma se dovesse accadere, il classe ’99 non esulterà, anzi chiederà scusa. Come già accaduto in Inter-Empoli dell’anno scorso, quando Pinamonti realizzò il gol dello 0-1 ed evitò di esultare. Perché si può essere avversari, ma l’amore per la maglia nerazzurra porta sempre a mostrare rispetto per questo maglia.