Petagna possibile vice Lukaku? Operazione giusta, ma ad una condizione

Andrea Petagna è il nome nuovo per l’attacco dell’Inter. L’attaccante del Napoli è stato individuato come possibile vice Lukaku. Sarebbe la scelta giusta per i nerazzurri?

ATTACCO – Andrea Petagna è il nome nuovo per l’attacco dell’Inter. I nerazzurri, ormai da tempo, sono alla ricerca di un vice Lukaku: il belga, nel corso delle ultime stagioni, ha avuto poche chance di riposare, proprio a causa della mancanza di un attaccante di peso dalla panchina. E Petagna, in uscita dal Napoli, potrebbe essere una soluzione: l’ex Atalanta e SPAL, nel corso della sua esperienza in Campania, ha dimostrato di poter svolgere il ruolo di “bomber di scorta” al meglio.

I NUMERI – Nell’ultima stagione, Petagna, ha collezionato 26 presenze in Serie A con il Napoli: 9 partendo dal 1′ e 17 da subentrato. Ha siglato 4 gol e fornito 3 assist. Numeri modesti, ma figli di un minutaggio ridotto (950′ i minuti giocati in stagione). L’operazione Petagna, in caso di costi non elevati, sarebbe perfetta per l’Inter, che ha necessità di completare il reparto offensivo in vista della prossima stagione. Se il Napoli dovesse sparare alto, però, sarebbe giusto sondare altri profili.