Perisic, una statistica sottolinea la sua versatilità (e importanza)

Ivan Perisic sta crescendo partita dopo partita e, nelle ultime due gare, ha messo a referto due reti. I canali social dell’Inter hanno mostrato una statistica che fa capire quale sia la sua versatilità e la sua importanza per la squadra.

VERSATILE – Ivan Perisic è passato dall’essere un esubero – nell’anno in cui fu mandato in prestito al Bayern Monaco – all’essere una delle pedine fondamentali dell’Inter. Quantomeno fino a fine stagione, a meno di ribaltoni sul rinnovo contrattuale. Nel frattempo, per capirne l’importanza, i canali social nerazzurri sottolineano una curiosa statistica. Il croato, nel corso delle stagioni disputate con la maglia dell’Inter, ha messo a referto la bellezza di 52 gol. Di questi, 19 sono arrivati con il destro, 22 con il sinistro e ben 11 di testa. Come quello che a Udine ha permesso alla squadra di aprire le marcature per trovare una fondamentale vittoria. Un bottino che tutti i tifosi sperano possa continuare ad ampliare proprio in nerazzurro.