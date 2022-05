Perisic, tra l’incognita futuro e la certezza del presente

L’Inter domani affronta la Sampdoria nell’ultima cruciale giornata della Serie A. Comunque andrà non si potrà far altro che applaudire i ragazzi di Inzaghi, con gente come Perisic che ci ha provato fino all’ultimo.

INCERTEZZA – Perisic vive un momento di grazia ma anche particolare tra l’incertezza del futuro e la certezza del presente. Il croato ancora deve decidere il suo futuro con l’Inter ma intanto Inzaghi non può farne a meno. Domani è chiamato a un’altra grande prestazione che deve permettere all’Inter di vincere e sperare. I nerazzurri se hanno ancora una chance di vincere lo scudetto lo deve soprattutto all’esterno croato. Vedremo cosa succederà in futuro, tra incertezza e certezza.