Perisic, ci eravamo tanto amati… Ultimo ballo con l’Inter?

Tra le notizie di giornata hanno trovato spazio anche i dissidi tra Ivan Perisic e Rino Gattuso, allenatore dell’Hajduk Spalato. Una suggestione per l’Inter, ancora a caccia di un rinforzo per la zona sinistra del campo.

IN PARTENZA – Ivan Perisic e l’Inter, una storia d’amore che è terminata nell’estate del 2022, quando il croato ha rifiutato il rinnovo di contratto per accasarsi al Tottenham. Un’avventura non felicissima quella in Premier League, che ha portato – anche a causa di un grave infortunio – l’esterno a tornare all’Hajduk Spalato, squadra che lo ha lanciato al grande calcio. Qui, però, da poco è finito l’idillio, a causa di dissapori con il tecnico Rino Gattuso che ha di fatto portato a una rottura totale con il giocatore.

Perisic, ultimo ballo con l’Inter? Opportunità da analizzare

LAST DANCE – Considerando la necessità dell’Inter di rinforzare la zona sinistra del campo, la suggestione Ivan Perisic stuzzica sicuramente tanti tifosi. Lui, ad alternarsi con Federico Dimarco, permetterebbe a Carlos Augusto di arretrare definitivamente come vice di Alessandro Bastoni, permettendo anche lo spostamento di Tajon Buchanan a destra per supportare la coppia Denzel Dumfries-Matteo Darmian. Insomma, un arrivo low cost che permetterebbe così anche una serie di incastri per colmare le ultime lacune in rosa. Un ultimo ballo al momento solo ipotetico, ma che avrebbe la sua bella dose di romanticismo.