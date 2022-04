Perisic, servirebbe un riposo. Ma il croato resta imprescindibile

L’Inter si appresta domani ad affrontare il Bologna nel recupero della 20′ giornata di Serie A. Inzaghi non avrà Gosens a disposizione e si affida ancora a Ivan Perisic con il croato che forse avrebbe bisogno di riposo per la fine della stagione.

RIPOSO – Simone Inzaghi sa che da qui alla fine sarà fondamentale la gestione delle forze per arrivare a vincere lo scudetto e la Coppa Italia. Gli uomini a disposizione ci sono, soprattutto nei ruoli chiave, ma sulla sinistra ora c’è un problema, l’infortunio di Gosens. Il tedesco costringerà Perisic agli straordinari. Il croato è uno dei più positivi della stagione ma forse meriterebbe un turno di riposo visto che da qui alla fine ci saranno tante partite ravvicinate. Niente panico però, da quella parte c’è la possibilità di inserire o Darmian o Dimarco a gara in corso e dunque possibilità di far rifiatare Perisic. Certo che, a fine stagione, servirà una statua per gli sforzi del croato.