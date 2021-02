Perisic riscrive le gerarchie a sinistra? Col Milan vero banco di prova per lui

Ivan Perisic

Ivan Perisic sarà con ogni probabilità il titolare sulla fascia sinistra, in Milan-Inter di domenica. Una conferma che ne chiama obbligatoriamente un’altra.

IN CRESCITA – Ivan Perisic conclude l’ultima sfida contro la Lazio come una sorta di MVP silenzioso. Una prova di grandissima applicazione da parte del croato, soprattutto in fase di non possesso. E questo rischia di riscrivere le gerarchie sulla fascia sinistra, fino a poco di proprietà di Ashley Young. L’inglese è apparso parecchio appannato nelle ultime partite da titolare. Una stanchezza forse fisiologica, considerando la non più verde età dell’ex Manchester United (vicino ai 36 anni). Inoltre, la decisa inclinazione dell’Inter verso destra non favorisce un grande contributo offensivo di chi occupa la posizione opposta a quella di Achraf Hakimi. Pertanto non sembrano esserci dubbi per Antonio Conte su chi sarà titolare a sinistra domenica contro il Milan.

CONFERME – Perisic si candida così a pieno titolo ad una maglia da titolare anche nel derby. Conte lo fece partire dal 1′ anche nella sfida di andata dello scorso ottobre, ma la prova del croato fu deludente. Stiamo tuttavia parlando di un girone fa, quando Conte richiedeva ben altro lavoro ai suoi uomini. Una spiccata propensione offensiva che prestò il fianco a diverse ripartenze dei rossoneri, che punirono Samir Handanovic in due occasioni. Domenica l’Inter proverà quindi a fare un’altra gara, forte di un approccio più concentrato, come visto nelle ultime uscite. A Perisic sarà richiesto ancora grande sacrificio su tutta la corsia mancina, cosa che al croato non dispiace affatto. La produzione offensiva sugli esterni sarà compito di Hakimi sulla destra, il numero 14 dovrà invece giocare per mantenere l’equilibrio nella zona nevralgica.