Perisic, riposo? La prossima volta. Segnali su Gosens più chiari che mai

L’Inter lavora per la sfida di domani alle 18 contro il Verona di Igor Tudor. Simone Inzaghi ha le idee ben chiare in testa con i nerazzurri che dovranno sopperire l’assenza di Lautaro Martinez. Al suo posto ci sarà Correa mentre sulla corsia mancina, ancora, Ivan Perisic.

RIPOSO – Riposo? La prossima volta. Così si potrebbe titolare il fatto che anche domani, contro il Verona, giocherà Ivan Perisic dal primo minuto sulla corsia mancina. Simone Inzaghi non sembra intenzionato a cambiare e ancora una volta Robin Gosens è pronto ad accomodarsi in panchina. E, con questo, il messaggio è chiaro. Per Gosens è stata colta una ghiotta occasione, quella di prenderlo a ‘poco’ dall’Atalanta per poi puntarci dal prossimo anno. Sicuramente l’Inter avrà le spalle coperte in caso in cui Perisic lascerà e non rinnoverà (ipotesi sempre più lontana). Gosens sarà il futuro dell’Inter, il presente è Perisic.