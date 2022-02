Perisic riesce a rimettersi sul mercato anche a 33 anni: all’Inter l’ultima mossa

Perisic in scadenza è un problema che l’Inter forse ha sottovalutato a livello di priorità e tempistiche. A poco meno di cinque mesi dal possibile addio a zero, la questione potrebbe essere riaperta. E sarebbe una grande notizia per le ambizioni nerazzurre

PRESENTE – Il contratto di Ivan Perisic, in scadenza il 30 giugno 2022, da inizio stagione è il problema più sottovalutato in casa nerazzurra. Sottovalutato perché la priorità resta convincere il connazionale Marcelo Brozovic a rinnovare. Ma anche perché l’eventuale addio del classe ’89 croato è già stato “tamponato” dall’acquisto di Robin Gosens, esterno sinistro a tutta fascia perfetto per l’Inter che verrà. All’inizio era un rischio calcolato. Oggi di rischioso c’è altro, ovvero perderlo quando è ormai diventato insostituibile. Chiedere a Simone Inzaghi per conferme. In ogni caso, lasciar andare via Perisic a parametro zero rappresenta un autogol.

FUTURO – Un autogol perché l’ormai 33enne scuola Hajduk Spalato non ha più un valore di mercato, eppure in campo e fuori da esso – soprattutto nello spogliatoio – il suo valore è inestimabile. Ecco perché è riuscito a rimettersi sul mercato nonostante l’età. Un professionista simile è in grado di giocare ad alti livelli ancora per qualche anno. E centellinandolo, proprio grazie alla presenza di Gosens in rosa, può allungare ulteriormente la sua carriera agonistica. Perisic è la chioccia perfetta per ogni giovane che vuole ambire a essere protagonista con la maglia dell’Inter. I soldi ma soprattutto le emozioni della Premier League chiamano, ma occhio anche alle altre opzioni. L’Inter oggi dovrà impegnarsi il doppio per convincere il suo numero 14 a rimanere un altro anno, magari due. Può essere una questione di cuore. L’ennesima sfida della sua carriera, dopo aver già vinto quasi tutto. Un tentativo per trattenerlo, a ogni modo, va fatto.