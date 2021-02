Perisic, prestazioni in crescita. L’Inter ha trovato il suo top a sinistra?

Perisic – Inter-Crotone – Copyright Inter-News.it, foto Tommaso Fimiano

Ivan Perisic, nelle ultime settimane, ha sfoderato prestazioni positive in maglia nerazzurra. Merito del lavoro di Conte che, con il passare delle settimane, ha saputo valorizzare le qualità dell’esterno croato. L’Inter ha il suo top player sulla fascia sinistra?

CRESCITA – Ivan Perisic, nelle ultime settimane, sta fornendo prestazioni di alto livello con la maglia dell’Inter. L’esterno croato, infatti, non è nemmeno lontano parente di quel Perisic che, specie ad inizio anno, arrancava sulla fascia senza idee e con un gioco sterile e poco efficace. Nella crescita dell’esterno croato si vede chiara e forte la mano di Antonio Conte: il tecnico nerazzurro, negli ultimi mesi, ha lavorato molto con il croato, come ha lui stesso ammesso nel post partita di Milan-Inter, e i risultati finalmente si vedono. Negli ultimi due match, infatti, il croato ha sfoderato prestazioni maiuscole, per altro arrivate contro due avversarie di primissimo livello: Lazio e Milan. L’Inter ha finalmente trovato il suo top player sulla fascia sinistra?

TOP? – L’Inter, sulla fascia destra, ha un calciatore certamente al top e di sicuro avvenire e che, in questa stagione, ha dimostrato il suo potenziale: Achraf Hakimi. Di contro, la squadra nerazzurra, non ha mai avuto un vero e proprio padrone della fascia sinistra, capace di fare la differenza al pari del numero 2 nerazzurro. Young ha avuto un vistoso calo di prestazioni e Darmian, per quanto sia riuscito ad avere sempre un ottimo impatto sulla gara, ha sempre avuto vocazione prettamente difensiva. Mancava quel giocatore capace di strappare le partite con giocate veloci e romboanti sulla corsia di sinistra. Perisic, dopo qualche mese di “letargo”, è riuscito, almeno per il momento, a guadagnare questo ruolo. E l’Inter non può che giovarne.