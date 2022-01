Perisic, ora l’Inter ha il coltello dalla parte del manico. Si troverà accordo?

L’Inter ha chiuso un gran colpo, quello di Robin Gosens. Però l’arrivo del tedesco dà ai nerazzurri un’altra forza, quella di potersi sedere al tavolo con Ivan Perisic con assoluta serenità. Il croato è indeciso sul rinnovo di contratto e ora c’è da parlare.

TAVOLO – L’Inter ha preso Gosens per la fascia sinistra e, senza alcun dubbio, si è sistemata per qualche anno. Il futuro sembra essere tracciato dunque e bisogna trovare una collocazione a Ivan Perisic. Il croato vede il suo contratto scadere a fine stagione e l’incontro con l’Inter è fissato a febbraio. Al tavolo i nerazzurri avranno una posizione di forza quando si siederanno per parlare del rinnovo perché, in caso, sono già coperti. Perisic chiede tre anni di contratto a 6 milioni di euro, una cifra fuori budget per l’Inter. Probabile che l’offerta sia di 3-3,5 milioni di euro per due anni ma bisognerà vedere se Perisic accetterà anche il fatto di giocarsi il posto con Gosens. Simone Inzaghi lo conosciamo ha un metodo molto “meccanico”. In determinate partite potrebbe giocare uno, in altre l’altro. Insomma, da capire se Perisic accetterà queste condizioni oppure se troverà altri lidi che soddisfino le sue richieste. Ma ora, l’Inter, ha il coltello dalla parte del manico.