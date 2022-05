Perisic, non solo leader tecnico: c’è un’altra eredità da cogliere! Chi sarà?

Perisic lascia l’Inter per ricongiungersi con Conte al Tottenham. Il croato, che ha salutato il mondo nerazzurro con parole cariche di emozione (vedi articolo), lascia il suo posto a Gosens ma soprattutto lascia vuoto il posto di leader carismatico ed emotivo. Chi sarà il suo erede?

DOPPIO BUCO – Ivan Perisic lascia l’Inter dopo sei stagioni (di cui una trascorsa in prestito al Bayern Monaco) per ricongiungersi con Antonio Conte al Tottenham e provare così la tanto desiderata esperienza in Premier League (QUI il comunicato del club inglese). Il croato lascia libero il posto sulla corsia sinistra dove l’erede è già stato designato, vale a dire Robin Gosens, giunto all’Inter a gennaio proprio in virtù del contratto in scadenza di Perisic.

CARISMA – L’ormai ex nerazzurro lascia libero un altro posto, molto meno tecnico ma altrettanto importante: vale a dire quello di leader carismatico ed emotivo, il trascinatore in grado di farti credere che tutto è ancora possibile. È successo spesso e volentieri nella stagione appena terminata: Perisic si è dimostrato il classico uomo in più, quello che non smette mai di crederci e che quando tutto sembra andare per il verso sbagliato tira fuori l’asso dalla manica. Naturalmente l’esterno croato non è giunto a un tale livello da un momento all’altro ma attraverso il duro lavoro e soprattutto attraverso la stima e la considerazione dei suoi compagni. Chi potrà cogliere la sua eredità? Simone Inzaghi dovrà pensarci e soprattutto lavorarci.