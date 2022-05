Perisic, l’Inter rimane in attesa ma con una consapevolezza: no rimpianti

Perisic deve ancora decidere quale sarà il suo futuro. L’Inter ha presentato una nuova offerta di rinnovo spingendosi fino a 5 milioni di euro a stagione più bonus ma una risposta definitiva ancora non è arrivata e il motivo è presto detto. Il Tottenham e non solo è pronto a offrire di più (vedi articolo), ma il club nerazzurro ha una consapevolezza

IN ATTESA – Ivan Perisic non ha ancora deciso quale sarà il suo futuro, se ancora a tinte nerazzurre o magari all’estero. La cosa certa è che l’Inter la sua parte l’ha fatta. Il club ritiene infatti di aver fatto il massimo con la nuova offerta di rinnovo rivisitata al rialzo più bonus che permetterebbero al croato di guadagnare la cifra inizialmente richiesta, ovvero 6 milioni. Certo, l’Inter è altrettanto consapevole che l’offerta presentata è magari più bassa di quelle fatte pervenire all’entourage del croato dal Tottenham in primis ma anche dalla Juventus, questo però non cambia le cose. Il diktat di Steven Zhang è ben chiaro, oltre non si può andare. In più la dirigenza si era già mossa a gennaio, nell’eventualità appunto di una partenza di Perisic, prendendo Robin Gosens. L’Inter sente di avere le spalle coperte e di essere andata incontro a quello che certamente è stato uno dei maggiori protagonisti della prima stagione targata Simone Inzaghi. E in caso di nuovo rifiuto non avrebbe rimpianti.