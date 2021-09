Perisic in Croazia-Slovenia è tra i migliori e trova anche un assist

Perisic continua ad essere un riferimento fondamentale per la fase offensiva della Croazia. Con la Slovenia ha trovato anche un assist, per il 2-0 di Pasalic.

ESTERNO A SINISTRA – Perisic come sempre è una risorsa fondamentale per la sua Croazia. Il giocatore dell’Inter è stato scelto come titolare sulla fascia sinistra, nel suo consueto ufficio nel 4-2-3-1. In una posizione chiaramente più offensiva di quella che ultimamente ricopre in nerazzurro, come potete vedere nella sua heatmap presa da Whoscored:

Questo anche grazie al 64% di possesso palla e al baricentro alto. Il numero 4 ha dovuto cercare spunti e portare giocate e qualità.

LEADER OFFENSIVO – L’esterno dell’Inter in fase offensiva è stato il principale riferimento della Croazia. I suoi tocchi di palla sono stati 60, il top da centrocampo in su. Ecco la grafica che li rappresenta sempre da Whoscored:

Ovviamente praticamente tutti sulla sua amata fascia sinistra. La maggior parte non solo sopra il centrocampo, ma proprio nei pressi dell’area avversaria. Perisic ha prodotto 8 cross, di cui uno è diventato assist, 2 dribbling e 2 tiri. Una prova offensiva di spessore, come spesso gli capita.