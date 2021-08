Perisic impressiona in Inter-Dinamo Kiev. È ancora lui il titolare a sinistra?

Ivan Perisic è stato uno dei migliori in campo in Inter-Dinamo Kiev, ultima amichevole prima dell’inizio della stagione dei nerazzurri. Il croato sarà il titolare a sinistra anche nella prossima stagione?

FORMA AL TOP – In un precampionato in cui l’Inter ha sempre fatto vedere grandi cose, tra i profili che hanno più sorpreso per continuità ed impatto c’è Ivan Perisic. Il croato, anche nell’ultimo test amichevole svolto ieri contro la Dinamo Kiev, è stato forse il migliore in campo. Nessun gol ma un lavoro costante ed ottimo sia in fase offensiva che in fase difensiva. Perso Hakimi, ed in attesa di capire cosa potrà dare Dumfries, è probabile che la manovra nerazzurra, almeno inizialmente, possa dirottarsi sulla fascia sinistra.

TITOLARE? – La corsa di sinistra nerazzurra, oltre a Perisic, può vantare anche l’innesto di Federico Dimarco, tornato dal prestito dall’Hellas Verona e che ha già dimostrato, nel corso del precampionato, di essere un giocatore affidabile ed estremamente duttile (Inzaghi lo ha anche impiegato nei tre di difesa, ndr). Un’opulenza che, sulla fascia sinistra, l’Inter non vedeva da parecchio tempo. Inzaghi avrà quindi l’imbarazzo della scelta: ma, con un Perisic così, è difficile non immaginare il croato padrone della fascia sinistra contro il Genoa.