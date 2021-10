Perisic imprescindibile in Inter-Juventus ma nuova emergenza per Inzaghi

Perisic è una delle certezze dell’Inter di Inzaghi. E più in generale, è una delle certezze nerazzurre in Inter-Juventus. A poco più di 24 ore dalla partita più attesa della stagione, è tempo di fare una scelta importante (e forse impopolare dopo l’avvio stagionale…)

ATTACCO RIDOTTO – L’indisponibilità di Joaquin Correa in Inter-Juventus, come annunciato in conferenza stampa da Simone Inzaghi (vedi dichiarazioni), riapre l’emergenza offensiva in casa nerazzurra. Scelte praticamente obbligate per Inzaghi, che dovrà puntare dal 1′ sulla coppia formata da Edin Dzeko e Lautaro Martinez, avendo il solo Alexis Sanchez in panchina. La quarta punta a disposizione sarà, al più, il classe 2001 Martin Satriano (ma giocherà mai?). E poi c’è il solito jolly Ivan Perisic, che Inzaghi ha già dovuto schierare in attacco. L’esterno croato, però, stavolta è davvero imprescindibile: Inter-Juventus è la sua partita e non è pensabile farlo partite dalla panchina. Il punto di forza della Juventus “specchiata” di Massimiliano Allegri (vedi probabile formazione) gioca sulla destra ed è Juan Cuadrado: serve davvero aggiungere altro?

CALCI PIAZZATI – Il discorso vale anche in difesa, dove Alessandro Bastoni stavolta non può rifiatare. E se a centrocampo giocasse l’ex Arturo Vidal al posto di Hakan Calhanoglu (vedi articolo), il problema “tecnico” per Inzaghi tornerebbe a galla: chi batterà i calci piazzati? Ecco perché la candidatura di Federico Dimarco resta forte, più da quinto di centrocampo che da terzo in difesa. Come detto, però, Perisic non si tocca e sarebbe preoccupante se Inzaghi rinunciasse a lui. Il tecnico nerazzurro inizialmente si affiderà a Marcelo Brozovic per calci d’angolo e di punizione oppure a farne le spese sarà ancora uno tra Bastoni, Vidal… e Perisic?