Perisic, futuro lontano dall’Inter? Dimarco un segnale: i possibili scenari

Ivan Perisic, nel corso della stagione appena trascorsa, si è ritagliato un ruolo importante nell’Inter che ha dominato il campionato. Con l’avvento di Inzaghi, il destino del croato potrebbe essere lontano da Milano, e dai nerazzurri. Il ritorno di Federico Dimarco potrebbe essere un segnale in tal senso

IMPORTANTE – Ivan Perisic è stato uno degli elementi di spicco dell’Inter che ha dominato l’ultimo campionato. L’esterno croato si è sacrificato in un ruolo non suo, crescendo di rendimento nel corso dell’annata fino a prendersi il posto da titolare sulla corsia di sinistra. L’avvento di Inzaghi e la situazione in casa nerazzurra in continuo divenire, però, potrebbero far pensare che le strade del croato e dell’Inter siano destinate a separarsi nel corso dell’estate. E, in tal senso, il ritorno di Federico Dimarco dal prestito al Verona, potrebbe essere un indizio

MERCATO – L’obiettivo dell’Inter, per stessa ammissione del presidente Zhang, è quello di ridurre i costi, ed in tal senso va vista anche una possibile partenza di Perisic. Il croato, il cui contratto scade nel 2022, ha un ingaggio pesante, di circa 5 milioni netti. Il croato ha diversi ammiratori, specie in Bundesliga. Se si trovasse la quadratura del cerchio, il croato potrebbe fare le valigie e lasciare quindi spazio a Federico Dimarco, giovane prodotto del vivaio nerazzurro che ha disputato una stagione di alto livello con la maglia del Verona.