Perisic entra, Inter osserva. Tanta fase difensiva: prezioso. Bayern, lo tieni?

Perisic subentra con la maglia del Bayern Monaco, senza rubare troppo l’occhio, ma rivelandosi utile. L’esterno croato, ancora di proprietà dell’Inter, è al centro di trattative per il riscatto da parte dei bavaresi. Intanto, i tedeschi, dopo la vittoria contro il Borussia Dortmund sono vicini al titolo

LA PARTITA DI IVAN – Non sarà un titolarissimo, ma Ivan Perisic si conferma uomo prezioso per il Bayern Monaco. Nello scontro diretto contro il Borussia Dortmund, il croato è subentrato al 73esimo, nelle fasi decisive della partita e della Bundesliga. Un tiro al volo molto lontano dalla porta una delle sue prime giocate. Poi tanta, tantissima fase difensiva, quasi da terzino e un paio di sponde importanti per tenere palla avanti. Non avrà rubato l’occhio nello spezzone giocato, ma l’esterno di proprietà dell’Inter, si conferma un calciatore importante nelle rotazioni del Bayern. In attesa di capire dove proseguirà la carriera dell’ex Wolfsburg.