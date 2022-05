Perisic e il rinnovo Inter, questione di principio? La verità sta nel mezzo

La questione Perisic è sempre più calda. Il rinnovo è un tema quotidiano ormai in casa Inter. Ma per capire dove siamo arrivati è importante non dimenticare il punto di partenza della trattativa.

CASO DI MERCATO – Dal triplice fischio della finale di Coppa Italia il tema caldo in casa Inter non è stata la vittoria, ma il caso Perisic. Una riedizione in tono minore di Milito nel 2010. Doppietta in finale compresa. Il croato si è sfogato per quella che evidentemente, a quanto ha detto, per lui è anche una questione di orgoglio. Di principio. Non ci sta ad essere trattato come uno qualunque. L’Inter insomma doveva “coccolarlo” prima. Questa versione però stride con tante cose dette nei primi mesi di stagione. Che oggi sembrano totalmente dimenticate.

CHIUSURA INIZIALE – Perisic ha cominciato la stagione col contratto in scadenza. La sua situazione era nota e chiacchierata fin dall’estate. La voce però era precisa: il croato non vuole rinnovare. Discorsi chiusi con la società. Una scelta personale, per provare un altro campionato o tornare in Germania, a quanto si diceva. Nel corso della stagione questo punto di partenza, tutto di Perisic, è cambiato. E i dialoghi sono cominciati. Parliamo di pochi mesi fa visto che ancora a fine gennaio sembrava non esserci margine. E infatti è arrivato Gosens. Ma il punto di partenza è importante, visto lo sfogo finale.

RESPONSABILITÀ DIVISE – Sia chiaro, l’Inter non ha tutta la ragione dalla sua. Di sicuro un giocatore col rendimento e la leadership di Perisic va effettivamente un po’ coccolato. Ma per il periodo centrale della stagione la priorità è stata data al rinnovo di Brozovic. Dopo si è parlato col numero 14. Dopo, soprattutto, la sua apertura a trattare. Un passaggio indispensabile. E forse con l’offerta si è leggermente sottovalutato il suo stato fisico e la sua capacità di incidere. La verità insomma sta nel mezzo. Il croato sicuramente vuole un riconoscimento economico, e ha fatto parlare il campo dimostrando di meritarlo. Probabilmente parlandosi si può risolvere.