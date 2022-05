Perisic, dare tutto per poi rifiatare in vista della Juventus. Gosens scalpita

L’Inter oggi riceve l’Empoli a San Siro in un match che vale tantissimo. I toscani sono già salvi mentre i nerazzurri devono vincerle tutte per sperare nello scudetto. Intanto, sulla sinistra, è certa la presenza di Ivan Perisic con Gosens che però scalpita.

ALL IN – L’Inter deve vincere tutte le partite rimanenti e sperare in un passo falso del Milan. I nerazzurri hanno solo questa speranza per vincere lo scudetto a fine stagione e la pressione è tanta. Contro l’Empoli Simone Inzaghi non rinuncerà allo stato di forma incredibile di Ivan Perisic anche se il croato, a gara in corso, potrebbe tirare il fiato in vista della sfida di mercoledì contro la Juventus. Gosens scalpita, è in panchina e pronto a subentrare. Inzaghi deve gestire le forze e lo sa bene.