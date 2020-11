Perisic contro il Torino infrange un suo curioso tabÃ¹ stagionale, ecco quale

Perisic contro il Torino infrange un suo curioso tabù stagionale, ecco quale

Condividi questo articolo

Perisic Inter

Inter-Torino è stata una piccola liberazione personale per Ivan Perisic. Il croato infatti, entrato nel finale, ha infranto un suo tabù stagionale.

GUSTO PERSONALE – Inter-Torino ha un retrogusto particolare per Ivan Perisic. Al di là della rimonta negli ultimi 25 minuti che ha galvanizzato tutti la presenza in campo del croato permette al numero 14 di infrangere un suo fastidioso tabù stagionale. Che iniziava a diventare pesante.

PRIMA VITTORIA – Quale è presto detto. Fino a ieri pomeriggio l’Inter non aveva mai vinto nei segmenti di partita in cui Perisic era in campo (QUI trovate un riassunto). Con lui in campo la squadra si trovava sempre pari o in svantaggio. In totale 10 gare, un numero già rilevante. Fino alla sfida col Torino.

SOLLIEVO – Perisic è entrato in campo al minuto 74, prendendo il posto di Young sulla sinistra. Il risultato era sul 2-2. E l’Inter dopo ne ha segnati altri due, riuscendo a vincere. Il croato è anche entrato attivamente nella quarta rete, servendo d’esterno il pallone sull’inserimento verticale di Lukaku, che poi ha servito Lautaro Martinez. Un sollievo per il numero 14, che si è tolto di dosso un peso.