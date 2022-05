Perisic, come impatta il suo addio sui conti dell’Inter? – CF

L’Inter si appresta a salutare definitivamente Ivan Perisic. Il croato è pronto a sbarcare a Londra, sponda Tottenham riabbracciando così Antonio Conte. Ecco, come scrive Calcio e Finanza, come impatta il suo addio sui conti dell’Inter.

ADDIO – Come impatterà l’addio di Perisic sui conti dell’Inter? Nel 2021/2022, come riporta Calcio e Finanza, il peso di Perisic è stato pari a 12.514.945 euro dilazionato in uno stipendio lordo di 9.25 milioni di euro (5mln netti) e 3.264.945 di ammortamento. Il croato, secondo Calcio e Finanza, è risultato il terzo calciatore più costoso della rosa 2021/2022 dietro a Barella e Correa.

Fonte: Calcio e Finanza