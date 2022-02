Perisic, altro che affaticamento! Inter, ne puoi davvero fare a meno?

L’Inter ha vinto 2-0 meritatamente contro la Roma volando in semifinale di Coppa Italia. Ivan Perisic ha permesso di stappare la partita con l’assist a Edin Dzeko. Ma per il croato non solo quello, vista l’ottima partita giocata.

FATTORE – L’Inter ha vinto contro la Roma staccando il pass per la semifinale contro la vincente di Milan-Lazio, in campo questa sera. Uno dei migliori in campo è stato Ivan Perisic (vedi articolo). Il croato dopo due minuti recupera palla con un’ottima diagonale, la richiede e poi serve l’assist al bacio per Dzeko che stappa la partita. Una prestazione solida, come sempre, del croato. Uscito per un affaticamento contro il Milan ieri ha arato la fascia sinistra asfaltando Karsdorp senza mai correre pericoli in difesa. Il discorso rinnovo del contratto ancora non è stato imbastito ma davvero l’Inter può fare a meno di un giocatore così? L’arrivo di Robin Gosens ovviamente copre le spalle all’Inter in caso di addio di Perisic ma al momento è lui il titolare a sinistra complice il tedesco ancora ai box. Con lui e Gosens l’Inter avrebbe una fascia sinistra da top club europeo. Insomma, ormai è davvero imprescindibile. L’Inter deve far di tutto per blindarlo o lo lascerà andare nonostante sia una chiave fondamentale nello scacchiere dei nerazzurri? Ricordiamo che è anche abile come jolly in attacco…