Perché Fabbian non deve diventare il nuovo Casadei per l’Inter

Giovanni Fabbian sta stupendo tutti con la maglia della Reggina. Il centrocampista di proprietà dell’Inter è diventato uno dei protagonisti della squadra di Filippo Inzaghi. Il club nerazzurro dovrà cercare di gestirlo nel migliore dei modi

CORRETTA GESTIONE – Quella che dovrà avere l’Inter con Giovanni Fabbian, centrocampista di proprietà del club nerazzurro attualmente in prestito alla Reggina. Con la maglia granata, il classe 2003 sta mostrando a tutti il suo grande talento. Il dato più sorprendente è forse quello relativo ai gol. Sono ben 5 le reti realizzate da Fabbian in 17 partite, di cui 16 giocate dal 1′. Numeri importanti per un giocatore che sta effettuando la sua prima esperienza fuori dai settori giovanili.

RISCHIO CASADEI – BIS? – Quello che l’Inter deve assolutamente evitare è che il giovane centrocampista possa fare la stessa fine di Cesare Casadei, ex compagno di Fabbian in Primavera che quest’estate ha spiccato il volo in direzione Londra, vestendo la maglia del Chelsea. L’Inter ha incassato 20 milioni dalla sua cessione, eppure il rimpianto per aver ceduto un talento promettente solo per necessità di bilancio rimane. La speranza è che con Fabbian non ci sia questa necessità, anche se sono già partite le prime voci su un suo possibile inserimento nella trattativa per Scalvini dell’Atalanta. L’anno prossimo Fabbian rientrerà alla base, e solo li si deciderà il suo futuro.