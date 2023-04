Perché Di Gregorio può essere un rimpianto per l’Inter

Michele Di Gregorio è stato tra i protagonisti della sfida tra Inter e Monza, salvando spesso i brianzoli.

RIMPIANTO – Michele Di Gregorio è l’ennesimo portiere che si mette in mostra contro l’Inter. Per correttezza va detto che la stagione del classe 1997 è stata ottima. Sembrava dovesse fare il vice di Alessio Cragno, acquistato dal Monza quest’estate. “Digre” ha reagito bene alla concorrenza, prendendosi il posto da titolare tra i pali. Il portiere è stato riscattato proprio dall’Inter dopo la scorsa stagione in B con i brianzoli. Il prezzo? Appena 4 milioni.

PORTIERE – È chiaro che nella situazione economica dell’Inter si cerchi di monetizzare il più possibile. La questione, quasi comica, è che l’Inter in questo momento stia cercando un secondo portiere. Samir Handanovic difficilmente resterà a Milano, ancora non è sicuro che continui a giocare o appenda i guanti al chiodo. Per André Onana la situazione è diversa, preso a zero sarebbe una plusvalenza netta. Non a caso ogni giorno esce la notizia di una squadra di Premier League interessata a lui. Di Gregorio sarebbe potuto tornare più che utile, considerando poi che essendo un prodotto delle giovanili, sarebbe rientrato anche nelle liste UEFA. Il motivo principale per cui è stato preso Cordaz, anche lui ex Inter.