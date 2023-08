Per Thuram sincronismi da registrare: in Inter-Egnatia differenza netta

Marcus Thuram parte titolare anche in Inter-Egnatia (4-2) ma non lascia il segno. Il francese deve lavorare su un aspetto in vista dell’inizio della stagione (sabato prossimo col Monza alle 20.45).

AMBIENTE NUOVO – Marcus Thuram continua a lavorare per inserirsi al meglio nell’Inter. Ma con il 4-2 contro l’Egnatia chiude il precampionato coi nerazzurri senza reti all’attivo. Una statistica poco incoraggiante a soli sei giorni dall’esordio in Serie A (sabato a San Siro contro il Monza). E l’amichevole di Ferrara contro gli albanesi evidenzia un ulteriore problema correlato.

TROPPA TIMIDEZZA – In Inter-Egnatia Thuram rimane in campo 73 minuti (come altri otto titolari) e tocca appena 24 palloni secondo le statistiche di Sofascore. Nell’undici titolare di Simone Inzaghi, solo Yann Sommer ha un valore più basso (20 tocchi). Il nuovo 9 nerazzurro ha rinunciato a un coinvolgimento attivo nel gioco, facendo prevalere corsa e inserimenti. Ma anche i movimenti sono ancora da registrare, avendo mancato spesso l’appuntamento finale coi palloni serviti dai compagni. Un aspetto che deve preoccupare, ma fino a un certo punto. Perché rappresenta un punto importante per Inzaghi e il suo staff tecnico.

NIENTE PAURA – Arrivando all’Inter Thuram sbarca in un campionato nuovo, in un ambiente più che ambizioso, e in una formazione con uno stile di gioco ben codificato. Da questo precampionato si vede che il francese ha tutti i documenti in regola per adattarsi bene al gioco offensivo dell’Inter di Inzaghi. E anche di avere la personalità giusta per non arrendersi alla prima difficoltà. Starà (anche) a lui lavorare per dimostrare la bontà dell’investimento nerazzurro, e per placare le ansie dei tifosi sul nuovo reparto attaccanti dell’Inter, dopo le vicissitudini di questa sessione di mercato.