Per Taremi la continuità è importante, cosa fare per Venezia-Inter?

In vista di Venezia-Inter Inzaghi dovrà prendere una decisione su Taremi. L’iraniano ha trovato continuità in Supercoppa, e il suo momento positivo va sfruttato.

SCELTE DI GESTIONE – Venezia-Inter è una partita di scelte non facili. Inzaghi infatti dovrà bilanciare la necessità di riscatto dopo la Supercoppa, che chiama la miglior formazione possibile, con le esigenze di gestione della rosa visti i molti impegni del prossimo futuro. E questo insieme coinvolge un giocatore in particolare: Mehdi Taremi.

MOMENTO DI CRESCITA – L’iraniano infatti viene dalla sua miglior prestazione in maglia Inter. Una delle poche note positive della finale di Supercoppa. Con una coincidenza. Aggiugendo infatti anche la prima partita con l’Atalanta, scopriamo che per Taremi siamo nel periodo di massima continuità della stagione. Due presenze consecutive, da 45 e 90 minuti. Mai successo. Un fatto che potrebbe aver inciso sulla sua crescita tecnica. Un insieme di fattori che non si può non considerare in vista di Venezia-Inter.

OCCASIONE PER DARE FIDUCIA – Thuram infatti ha avuto un problema fisico a fine primo tempo di Inter-Atalanta. Un problema ormai superato. Questo sulla carta significa che il francese tornerà titolare col Venezia visto il suo insostituibile peso offensivo. Ma è il momento giusto per farlo? Taremi ha appena trovato un filo di ritmo. Ha senso tarpargli di nuovo le ali? O è meglio dargli ancora continuità, in modo da averlo più a regime in vista dei prossimi impegni serrati? L’unico lato positivo della Supercoppa può essere sfruttato per avere benefici su un periodo più lungo. Inzaghi come bilancerà tutto questo?