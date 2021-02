Per Lukaku Genoa fa rima con gol, ma non solo: reti di qualitÃ 

Per Lukaku Genoa fa rima con gol, ma non solo: reti di qualità

Romelu Lukaku (Photo by MIGUEL MEDINA/AFP via Getty Images)

Lukaku ha nel Genoa l’avversaria che lo esalta maggiormente. Persino più del Milan. Le sue reti ai rossoblù sono spesso delle prodezze.

ALTRA PREFERITA – Lukaku quando vede rossonero aggiorna in automatico la voce gol segnati. Questo lo abbiamo ormai capito. Ma il Milan non è l’unica squadra contro cui il belga ha un feeling simile. Ce n’è un’altra in particolare. Che guarda caso è la prossima avversaria dell’Inter. Anche il Genoa infatti dallo scorso anno fa rima con gol per il numero 9.

CAPOLAVORI IN SERIE – Coi i rossobù va persino meglio visto che i gol sono già 5 in soli 3 confronti. Ma soprattutto Lukaku è sempre molto ispirato. Non segna e basta. Produce reti di notevole fattura. Delle 4 arrivati nella prima stagione, 2 erano perle assolute. Quest’anno all’andata ha replicato. Se ci fate caso, tutte dalla stessa zona. Lo spazio sul centrodestra della difesa del Genoa lo esalta. Ballardini è avvisato.