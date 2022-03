Per Inzaghi ora la missione è fare tesoro della vittoria di Liverpool

La vittoria di Liverpool porta all’Inter un’importante carica a livello mentale. Che Inzaghi deve canalizzare sulla Serie A.

VITTORIA EMOTIVA – L’Inter è stata eliminata dalla Champions League. Ma la sua ultima prestazione è una vittoria. Un 1-0 in trasferta, in casa di una delle squadre migliori del mondo. Che tra le mura amiche non perde praticamente mai. Per quanto il risultato sia inutile ai fini della qualificazione, l’onda emotiva dell’impresa c’è. E va sfruttata per ributtarsi sulla Serie A.

TESORO MENTALE – La prestazione di Liverpool non ha mostrato solo luci. Come inevitabile in una sfida di così alto livello. Paradossalmente forse l’Inter aveva giocato meglio a Milano. Controllando il gioco in modo evidente per 15-20 minuti nel secondo tempo. Ma la vittoria finale conta. Aver vinto è un fattore positivo che cancella molte discussioni. Non serve analisi, c’è il tabellino. Gli uomini di Inzaghi hanno una legittimazione. Chiara, evidente. Che deve diventare un trampolino per le prossime gare di campionato.

ATTACCARE CON CONSAPEVOLEZZA – L’1-0 finale sintetizza il livello potenziale dell’Inter di Inzaghi. Una squadra forte, di livello europeo, capace di vincere anche in trasferta in condizioni apparentemente impossibili. Questa carica va canalizzata. Senza sconfinare nell’arroganza, senza pensare di vincere per diritto. Come forse successo col Sassuolo. Ma l’Inter ora sa di poter battere chiunque, o quasi. Quindi in campo deve azzannare gli avversari che la Serie A presenta.