Per Inzaghi l’esperienza conta: Taremi risorsa Champions League

In casa Inter Champions League fa rima con Taremi. Una scelta specifica di Inzaghi, che conta molto sull’esperienza del suo attaccante.

PRESENZE DA TITOLARE – Due partite di Champions League, due presenze da titolare per Mehdi Taremi. Entrambe non per emergenza, ma per scelta tecnica. Una coincidenza che è difficile identificare come casuale. E che chiama in causa il profilo specifico dell’iraniano. Specialmente alla voce esperienza.

ESPERIENZA INTERNAZIONALE – Taremi infatti assomma trenta presenze nelle coppe europee. Dato cui possiamo aggiungere anche un bottino simile nella versione asiatica della Champions League. E circa novanta presenze con la nazionale dell’Iran. L’ex Porto insomma è uno che sta a suo agio nelle competizioni internazionali. Uno che sa come comportarsi. Una skill specifica, cui Inzaghi tiene molto nelle notti europee. Quando il peso del pallone è diverso. E infatti l’iraniano gioca.