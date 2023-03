Per Inzaghi adesso c’è anche la pressione dell’ombra di Conte

Alle molte difficoltà di Inzaghi sulla panchina dell’Inter da ieri si aggiunge in modo concreto l’ombra di Conte. Che dopo l’esonero dal Tottenham è ufficialmente libero.

ULTERIORE DIFFICOLTÀ – Inzaghi non sta vivendo una stagione facile sulla panchina dell’Inter. Il prossimo mese, con snodi decisivi in tutte le competizioni, sarà un test continuo per un allenatore che deve far parlare i risultati. E che sembra già essere stato scaricato dalla sua stessa società. Per non parlare dei tifosi. A tutto questo da ieri si aggiunge un altro fattore: l’ombra di Conte

OPZIONE CONCRETA – Se fino a ieri infatti collegare il grande ex ad un ritorno in nerazzurro era un esercizio di fantasia, un’ipotesi al massimo futuribile, dopo l’addio ufficiale al Tottenham tutto può concretizzarsi in ogni momento. A livello puramente teorico. Malgrado l’ipotesi Conte si porti dietro diversi punti interrogativi, è impossibile negarne l’attrattiva, il fascino. E questo porta nuova pressione proprio su Inzaghi.

PRESSIONE MASSIMA – Già prima, praticamente fin dal primo giorno, i risultati di Inzaghi erano messi in prospettiva rispetto a quelli ottenuti da Conte. Ovviamente solo in campionato. Una piccola goccia che continuando a cadere ha creato sempre più crepe sulla panchina di Inzaghi. Adesso alla nostalgia si unisce la possibilità concreta di sognare un ritorno. Che è lì a portata di mano. Mai come adesso insomma Inzaghi sarà giudicato ad ogni risultato.