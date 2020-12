Per Inter-Bologna Mihajlovic si schiera a specchio? Conte attento

Condividi questo articolo

Sinisa Mihajlovic Verona-Bologna

Inter-Bologna è già una partita a cui Conte deve prestare attenzione. Mihajlovic infatti potrebbe decidere di schierarsi a specchio col 3-5-2.

CAMBIAMENTO SPECIFICO – In Inter-Bologna pare si possa riproporre quello che è già un classico del periodo di Conte all’Inter. Fin dallo scorso anno infatti è capitato spesso che gli avversari decidessero di stravolgere le proprie convinzioni tattiche in modo specifico per affrontare i nerazzurri. Passando, qualunque sia la base di partenza, al 3-5-2 per schierarsi, come si dice, a specchio rispetto al modulo preferito del tecnico.

MODULO A SPECCHIO – Gli esempi sono stati diversi nel tempo. Nel 2019-2020 il caso più eclatante era stato quello del Lecce di Liverani. Che non a caso quest’anno in Inter-Parma ha riproposto la trasformazione, anche alla guida di un’altra squadra. Ma in tempi più recenti il Torino di Giampaolo, un fedelissimo della difesa a quattro, a San Siro in emergenza si è presentato col 3-5-2. La costante di questi casi? L’Inter ha sofferto e faticato sia a produrre gioco che a contenere gli avversari. Mihajlovic al Bologna gioca abitualmente col 4-2-3-1. Ieri sono circolate le prime notizie su un possibile cambiamento. Conte è avvisato.