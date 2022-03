Per Gosens in Inter-Salernitana primi lampi sulla fascia sinistra

Inter-Salernitana ha visto i primi passi in Serie A di Gosens. E sono stati decisamente promettenti, specialmente per capacità di arrivare fin dentro l’area.

VISIONE PROMETTENTE – Inter-Salernitana ha mostrato un lampo di quello che potrebbe essere il futuro della fascia sinistra nerazzurra. I 28 minuti di Gosens nel finale infatti hanno dato un segnale chiaro. Da quella parte c’è una nuova risorsa. Che sa bene come si fa.

PRESENZA A SINISTRA – Questa è la mappa dei tocchi del tedesco, presa da Whoscored:

Sono ben 21, a testimoniare un inserimento lampo nel gioco. Gonsens ha messo subito in mostra le sue qualità: sulla sinistra corre, fornisce supporto a chi imposta il gioco e copre la fascia. Fino in fondo. Fin dentro l’area. Il cross dell’assist per Dzeko è arrivato dalla linea di fondo. Ed è arrivato anche al tiro da dentro l’area, la specialità della casa. Nuova propulsione per la manovra nerazzurra. Il motivo per cui è arrivato.