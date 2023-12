Per Frattesi in Inter-Bologna l’assenza in costruzione è clamorosa

Inter-Bologna non è stata la partita di Frattesi. Il centrocampista è partito titolare, ma i numeri restituiscono una sua clamorosa assenza in costruzione.

TITOLARE, MA A CENTROCAMPO? – Frattesi nella sfida di Coppa Italia è partito titolare. In un centrocampo rimaneggiato, con Asllani e Klaassen, in cui addirittura poteva essere lui il punto di riferimento. Pur trovando qualche buono spunto, l’ex Sassuolo però si è fatto assorbire totalmente dal suo lavoro da incursore. Dimenticando totalmente il lavoro in costruzione.

NUMERI INSUFFICIENTI – Sottolineiamo che dei lati positivi della prova di Frattesi ci sono. Ci ha messo il fisico, con 13 duelli a terra di cui 8 vinti, 5 dribbling, 2 falli subiti. E solo un grande Ravaglia gli ha negato il gol nel primo tempo. Tuttavia per un centrocampista è strano limitarsi a 19 passaggi su 41 palloni toccati. Ed è ancora più strano realizzarne solo 9, per una percentuale realizzativa del 43%. Per intenderci, Arnautovic ha 21 passaggi, realizzati al 71%. Un’assenza dal cuore del campo che non può giustificarsi solo col lavoro in inserimento. Soprattutto se poi non arriva il gol.