Per Correa partenza ingolfata: botta col Bologna, a quando l’occasione?

Inter-Bologna doveva essere la partita di Correa. Che invece è stato costretto ad uscire dopo pochi minuti. L’argentino quando riuscirà a imporsi?

PARTENZA LENTA – Joaquin Correa non riesce proprio a prendersi l’Inter. Dopo l’esordio esplosivo il motore si è ingolfato. Come ci fosse stata troppa veemenza nella partenza. La sfida col Bologna era la sua occasione. O meglio prometteva di esserlo. Tutto si è spento dopo pochi minuti. Colpa di una botta al bacino, un trauma contusivo. La morale è che per l’argentino c’è stato solo un altro spezzone. In cui si è visto poco, pochissimo. Quando arriverà la sua svolta personale?

A QUANDO LA PROSSIMA? – Inzaghi lo aveva scelto come titolare. E questo probabilmente avrebbe portato a un’Inter diversa come impostazione. La curiosità di vedere, lui e l’Inter, rimane. Forte. Anche perché quell’esordio eplosivo ha lasciato tante promesse. Ma evidentemente servirà ancora qualche partita. La botta per fortuna è solo una botta. E il calendario è assai fitto. Quindi è probabile che la prossima occasione si realizzerà in breve tempo. Sta a Correa coglierla appena possibile.