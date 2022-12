Per Brozovic nessun record in Croazia-Brasile, ma macina chilometri

Anche in Croazia-Brasile Brozovic ha confermato la sua grande condizione fisica. Stavolta non ha riscritto record, ma ha corso lo stesso più di tutti.

PRESTAZIONE SOLIDA – Stavolta Brozovic non ha riscritto il suo stesso record come successo contro il Giappone. Ma anche nella vittoria sul Brasile ha confermato la sua ottima condizione fisica. Un requisito indispensabile per una gara di sacrificio, spesa in gran parte in copertura, gestendo però sempre la prima regia. E qui va sottolineata la sua capacità di farsi vedere, smarcarsi, rendersi disponibile al passaggio malgrado Tite avesse chiamato su di lui una marcatura specifica. I suoi tocchi totali sono 135, con 110 passaggi realizzati all’88%. Per fare tutto questo la base indispensabile è ancora una volta la corsa.

CORSA AL TOP – Come detto, stavolta Brozovic non è da record. Ma ha corso più di tutti. Pur uscendo al minuto 114, quindi prima della fine della partita. In totale il regista dell’Inter ha macinato 15,686 km. Un dato notevole, se non stessimo parlando di un maratoneta. E anche qui, unendo questo numero a quello sui passaggi si capisce la sua condizione. Brozovic infatti non perde mai lucidità, pur correndo più di tutti. Un fatto a cui ha abituato, ma non è per nulla scontato.