Per Asllani nuova occasione in Inter-Verona? Inzaghi può considerarlo

Inter-Verona può diventare un’occasione per Asllani di confermare le buone impressioni della sfida col Parma? Inzaghi ha dei motivi per puntare su di lui.

NUOVA OCCASIONE? – Inter-Verona potrebbe diventare una partita importante per Kristjan Asllani. L’albanese viene dalla buona prova e dagli abbondanti minuti in Coppa Italia col Parma. Dove ha dimostrato personalità e potenziale di crescita. Così Inzaghi potrebbe decidere di cavalcare l’onda, confermandolo anche in Serie A.

CENTROCAMPO DA PRESERVARE – L’occasione, come del resto in Coppa Italia, viene da un insieme di fattori. In primis le condizioni di Calhanoglu e Barella. I due non hanno riportato lesioni contro il Monza, ma arriveranno a sabato dopo un paio di giorni di stop. In condizioni ancora da valutare. Poi c’è Brozovic, assente da prima dei suoi compagni, ma anche lui non ancora al top e con zero minuti nel 2023. Con la Supercoppa in vista la parola d’ordine, per tutti e tre, è rischi zero. Quindi Asllani, senza il regista titolare e quella che è diventata la sua prima riserva, guadagna punti agli occhi di Inzaghi. Anche perché, come si diceva, col Parma ha dato indicazioni positive.

SFRUTTARE LA BUONA PROVA – La partita col Parma ha visto il centrocampo dell’Inter in chiara emergenza. Con soli tre uomini disponibili. E dei tre proprio Asllani ha dato le migliori risposte sul campo. In una gara più difficile del previsto il giovane ha mandato un messaggio al suo allenatore. Lasciando l’ipotesi di poterlo sfruttare anche insieme a Calhanoglu. Perché alla fine anche Mkhitaryan non può giocare sempre. Inzaghi sfrutterà l’entusiasmo del momento, dichiarato dallo stesso giocatore, rilanciandolo in campionato?