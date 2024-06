Per Asllani l’Europeo con l’Albania è una nuova tappa di crescita

Euro 2024 non è una competizione qualunque per Asllani. Il giovane dell’Inter infatti sta vivendo il torneo da titolare con la sua Albania, mettendo in bagaglio preziosa esperienza.

ESPERIENZA NAZIONALE – Due partite in calendario, due partite giocate da titolare. Non esattamente quello a cui è abituato in maglia Inter. Anche solo per questo l’esperienza dell’Europeo con l’Albania rappresenta per Asllani una tappa importante del suo percorso di crescita. Una sorta di prosecuzione naturale dopo quanto messo insieme in nerazzurro.

Asllani, dalla crescita all’Inter all’affermazione con l’Albania

RUOLO IMPORTANTE – Con la sua nazionale il giovane nerazzurro non è uno dei tanti. Ormai infatti è un titolare fisso. Potremmo dire un irrinunciabile della mediana di Sylvinho. Per tutto l’anno infatti nelle partite dell’Albania non solo ha giocato dal primo minuto, ma non è mai uscito dal campo per di più. Farlo però a Euro 2024, nel suo primo grande torneo, è un passo in più. Che Asllani sta vivendo dimostrando grande personalità.

PERCORSO DI CRESCITA – La stagione vissuta all’Inter lo ha cresciuto, fortificato. Asllani non ha solo migliorato il suo gioco, è diventato più grande proprio come persona. Un percorso di maturazione naturale per un 2002, ma non per questo scontato. Molti erano i dubbi a inizio stagione. Lui ha saputo andare oltre. Sfruttando questo Europeo per dare un segnale ulteriore. Asllani c’è, e bisogna considerarlo.