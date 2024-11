Per Asllani con l’Albania prezioso rodaggio in vista dell’Inter

L’Albania consegna ad Inzaghi finalmente in rodaggio. La parentesi in nazionale infatti ha permesso al regista di mettere minuti nelle gambe, preziosi soprattutto alla luce della condizione di Calhanoglu.

RITORNO ALL’INTER – Asllani chiusa la parentesi nazionale è pronto a giocarsi una nuova occasione in maglia Inter. L’infortunio di Calhanoglu infatti chiama alla presenza la sua prima alternativa, visto che il turco dovrà essere gestito. E in questa ottica l’impegno con l’Albania fornisce un assist al giovane di Buti.

MINUTI DI CAMPO – Per andare in campo infatti è importante avere minuti nelle gambe. Asllani negli ultimi due mesi ha giocato veramente poco. Per la precisione, in maglia Inter dal derby trentanove minuti. Tutti in Champions League, tra Stella Rossa e Arsenal. Due presenze in nove partite. Un periodo di inattività che richiede un rodaggio in campo. E l’Albania in questo ha aiutato l’Inter.

PRESENZE CON L’ALBANIA – Asllani infatti in questa sosta è andato in nazionale appena recuperato dal problema al ginocchio. Fresco dei diciannove minuti giocati con l’Arsenal. Così il ct Sylvinho ha potuto contare su un giocatore recuperato. E di conseguenza lo ha impiegato. Due partite disponibili, due partite da titolare, due partite giocate per novanta minuti. Un impiego che pareggia quello dell’intera stagione in nerazzurro. Consegnando così a Inzaghi un giocatore in ritmo, pronto ad andare in campo quando necessario.