Per Acerbi prova solida anche in Inter-Salernitana, in un ruolo inaspettato

In Inter-Salernitana Acerbi sulla sinistra è stato la vera scelta a sorpresa di Inzaghi. Il difensore ha offerto una prova di solidità e qualità.

COME CON L’ITALIA – La scelta a sorpresa di Inzaghi per Inter-Salernitana è stata in difesa. Il tecnico infatti ha scelto di dare un turno di riposo a Bastoni. Senza però voler rinunciare a Dimarco come esterno alto, ormai una certezza, l’unica opzione è diventata spostare Acerbi nel ruolo di difensore di sinistra. Una soluzione inaspettata. Quasi impensabile fino a poco, anzi pochissimo tempo fa. Precisamente fino all’ultima sosta per le nazionali. Quando Mancini lo ha riproposto come braccetto di sinistra con la maglia dell’Italia. E il nerazzurro ha risposto con grandi prestazioni. Tanto da far venire il sospetto che in maglia Inter ne servirebbero due di Acerbi. Coi granata è arrivata una conferma.

PESO IN CAMPO – Da braccetto sinistro il numero 15 ha dato solidità al reparto, senza dimenticare la qualità. Questa è la sua heatmap presa da Whoscored:

Acerbi sulla sinistra è stato un fattore. Ci ha messo presenza e personalità, dando il suo apporto in entrambe le fasi. In primis con la corsa. L’ex Lazio è terzo per km percorsi, con 10,676. Si è mosso, e tanto, per andare a coprire e a supportare l’azione dove e quanto serviva. Una prova di intelligenza, ma anche di fisico. Vediamo i numeri.

IMPOSTAZIONE E DIFESA – Questa è la mappa dei suoi tocchi sempre da Whoscored:

In totale sono 86, terzo della partita, con 80 passaggi tentati di cui 64 riusciti (82%), 19 in avanti. Acerbi chiaramente non ha avuto l’impatto offensivo di Dimarco o Bastoni, ma è stato presente in supporto ai compagni in impostazione, garantendo una maggiore solidità difensiva. I suoi 7 recuperi sono il secondo valore della squadra, e aggiunge un passaggio intercettato e 2 spazzate. Un suppporto concreto ai compagni, che ha permesso di limitare le scorribande di Candreva, la principale fonte di gioco della Salernitana.