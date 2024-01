Pavard è tornato, e si vede! Ma in Inter-Verona gioia bloccata

Benjamin Pavard torna titolare in Inter-Verona (2-1) dopo due mesi. Il francese porta qualità nella retroguardia e si fa vedere anche nell’area avversaria. Con fortune opposte.

RIENTRO DI LUSSO – Due mesi e due giorni dopo il bruttissimo infortunio di Bergamo, Benjamin Pavard torna finalmente in campo dal primo minuto. E Inter-Verona segna un filo diretto di continuità, dato che il francese sembra non essersi mai fermato. Portando la sua qualità in tutte le zone del (pessimo) campo. Confermandosi tuttavia un valore aggiunto soprattutto nella fase di possesso nerazzurra.

QUALITÀ DOPPIA – Pavard si conferma subito un membro attivo nella fase di costruzione. Secondo quanto riporta il report ufficiale della Lega Serie A, il francese accumula 57 tocchi in 83 minuti di gioco in Inter-Verona. Occupando magistralmente l’intera corsia destra, come si può vedere dalla mappa di questi tocchi presa da Sofascore:

Alla quantità il numero 28 dell’Inter accompagna poi la consueta qualità. Dato che completa 41 passaggi su 42 tentati, in pratica il 98% del totale: nessuno è più preciso di lui. Di questi, poi, 4 sono passaggi lunghi che vanno sempre a destinazione. Come si può vedere anche dalla mappa, Pavard realizza anche un tiro in porta. Che gli sarebbe valso il primo gol in maglia Inter. Peccato solo che l’occasione lampante venga vanificata da un suo stesso compagno. Marko Arnautovic, “stoppando” il colpo di testa del francese sulla linea di porta, impedisce ai nerazzurri di chiudere la partita subito dopo il pareggio del Verona (era il 79′). Togliendo a Pavard la prima gioia personale, ma regalando a compagni e tifosi uno dei finali di partita che rimarranno nella storia.