Pavard sfida il suo piano B: Inter a Torino alla ricerca dell’ultimo terzo

Pavard si è già fatto apprezzare in maglia Inter ma adesso vuole fare la davvero la differenza da braccetto destro con Inzaghi. La trasferta di Torino diventa interessante anche in ottica futura per i “nuovi” piani di mercato nerazzurri dopo quelli estivi, che cambiano relativamente

TRE IN DIFESA – L’acquisto di Benjamin Pavard è il più importante della finestra estiva del calciomercato nerazzurro. E probabilmente anche di tutta la Serie A, andando a considerare il peso specifico del fuoriclasse internazionale. Il classe ’96 della Nazionale Francese, arrivato dal Bayern Monaco, non è né un’occasione a parametro zero né una stella a fine carriera. Pavard arriva a Milano per sostituire il partente Milan Skriniar ma con l’obiettivo di migliorare il reparto difensivo dell’Inter finalista di Champions League a Istanbul. E il compito del post-Skriniar è molto più complesso di ciò che si possa credere. In occasione di Torino-Inter può andare in scena la sfida tra piano A e piano B dell’Inter. Il piano B in questione è Perr Schuurs, classe ’99 olandese ancora in forza al Torino dopo il “corteggiamento” estivo. Schuurs è da tempo sulla lista dell’Inter ma in realtà non è alternativo a Pavard. Anzi, paradossalmente potrebbe essere il terzo ideale per completare il reparto arretrato di Simone Inzaghi con Pavard a destra e il coetaneo Alessandro Bastoni a sinistra. L’erede del connazionale Stefan de Vrij in tutto e per tutto ma soprattutto di Francesco Acerbi, prossimo a compiere 36 anni. Svecchiare il reparto con l’obiettivo di migliorarlo è uno dei compiti dell’Inter. In Torino-Inter i riflettori di Inzaghi e staff non saranno puntati solo sui nerazzurri: per(r) Schuurs banco di prova importante in mezzo alla difesa a tre contro l’attacco a due dell’Inter. Il “piano B di Pavard” non è mai uscito dai radar…