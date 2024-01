Pavard sempre più leader! In Inter-Juventus compito chiave

Pavard ha sfoderato una prova maiuscola in Fiorentina-Inter. Sue alcune delle giocate decisive in ripiegamento fra cui ben due salvataggi a Sommer battuto, o quasi. Ora la sfida alla Juventus: il francese avrà un compito delicato

LEADER – Pavard si sta ritagliando un ruolo sempre più importante nell’Inter. A suon di prestazioni l’ex Bayern Monaco ha scalato le gerarchie fino ad imporsi come uno dei leader tecnici, e non solo, dell’undici di Inzaghi. A Firenze è andata in scena la masterclass del francese, pressoché perfetto nel contenere Bonaventura e determinante in due occasioni per salvare il risultato: prima su Nzola, smorzando il tiro a botta sicura dell’angolano, e poi su Beltran con uno strepitoso salvataggio sulla linea. Adesso per il francese arriva la prova del nove: la sfida scudetto con gli storici rivali della Juventus. Un match in cui, Pavard, avrà un compito chiave

COMPITO – Pavard dovrà contenere le scorribande di Chiesa. L’attaccante dovrebbe recuperare per il big match e, quasi certamente, Allegri lo schiererà (se non da titolare a partita in corso): toccherà a Pavard andare sulle sue piste per cercare di limitare l’esuberanza tecnica e gli strappi in velocità dell’attaccante, spesso determinante con le sue giocate per i bianconeri. Se Chiesa dovesse dare forfait al suo posto probabile l’impiego di Yidliz: il giovane turco è in rampa di lancio e, quando chiamato in causa ha fatto vedere cose interessanti. Non saranno ammessi, quindi, cali di tensione.