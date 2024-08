Pavard sale in cattedra: in Inter-Atalanta ricopre un nuovo ruolo

Benjamin Pavard è tra i migliori in campo di Inter-Atalanta (4-0). Il difensore francese sfodera una prestazione a tutto campo, che lo porta a incidere in zone non previste.

LEADER SILENZIOSO – Benjamin Pavard aveva avvisato tutti prima di Inter-Atalanta. Il suo stato di forma sta migliorando sempre di più dopo la preparazione estiva. Ma forse nemmeno lui si aspettava di mettere in campo una prestazione dominante come quella vista nel 4-0 di ieri sera. Dominio di squadra ma anche singolo, perché Pavard è tra i protagonisti del poker all’Atalanta. Non solo per l’assist per il meraviglioso 2-0 di Nicolò Barella. Ma per come si è mosso in generale in campo, soprattutto al di fuori della sua zona di competenza.

LO TROVI DAPPERTUTTO – Pavard è letteralmente il giocatore più presente nel gioco nella partita di ieri. Analizzando il report della Lega Serie A, infatti, si vede come il 28 nerazzurro è quello che tocca più palloni di tutti (82 in 97 minuti). E di conseguenza è quello che completa più passaggi: 68, col 93% di precisione. Ma al di là delle mere statistiche, è un altro l’aspetto sorprendente della sua prestazione. Pavard gioca infatti un ruolo attivo in 3 dei 4 gol dell’Inter contro l’Atalanta. Con un colpo di tacco in allargamento libera lo spazio che permette a Marcus Thuram di lanciarsi in area nell’1-0. Come dicevamo, è lui a fare da torre per il colpo al volo di Barella sul raddoppio. E c’è sempre lui a due passi da Thuram in occasione del 3-0. Pavard gioca una partita sostanzialmente da attaccante aggiunto, scompensando gli equilibri difensivi dell’Atalanta grazie alla sua fisicità. E considerando la sua assenza dai convocati della Francia, ora avrà tutto il tempo di lavorare ad Appiano Gentile per perfezionare la sua centralità nel gioco dell’Inter.