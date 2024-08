Pavard riprende da dove aveva lasciato: qualità e leadership al servizio dell’Inter

Benjamin Pavard rappresenta uno dei calciatori più esperti e maturi tra quelli che ha attualmente in rosa l’Inter di Simone Inzaghi. Il giocatore francese è in grado di assicurare una completezza non comune.

IL RENDIMENTO – Benjamin Pavard ha disputato in Inter-Lecce una partita degna del nome che porta sulla sua maglia. Il francese, prelevato dal Bayern Monaco nella scorsa estate, ha ribadito agli spettatori di essere in grado di fornire gli ingredienti ottimali per una ricetta di successo. Qualità, quantità, sicurezza nei propri mezzi e fiducia in lui riposta dai compagni di squadra: questi sono i fattori di cui l’Inter può beneficiare quando il calciatore è in campo.

Pavard come pilastro dell’Inter: un legame costruito in brevissimo tempo!

L’INTERISTA – Pavard ha in pochissimo tempo raggiunto un feeling non marginale con i tifosi interisti. Il francese sa non solo rendere al meglio nel rettangolo di gioco ma anche entusiasmare i tifosi con le sue giocate e la grinta con cui lotta su ogni pallone. Proprio grazie a queste doti si può dire che il futuro del calciatore francese non può che essere all’Inter. I tifosi sono entusiasti di lui, così come lo è la società. Sulle base delle premesse rappresentate dalle prestazioni e dal legame costruito tra le parti, risulta conseguente il desiderio comune di proseguire insieme per raggiungere nuovi traguardi.