Pavard, riecco il rilancio dal 1′? L’Inter punta sulla sua qualità

Pavard scalpita per ritornare in campo dal 1′ in Inter-Verona. Il francese aumenta il livello qualitativo della squadra di Simone Inzaghi.

SCALPITA − Benjamin Pavard scalpita per ritornare in campo dal 1′ con la maglia dell’Inter. Il francese è ritornato a disposizione di Simone Inzaghi da appena una decina di giorni, ritrovando campo e minutaggio nell’ultima sconfitta stagionale dell’Inter: quella in Coppa Italia contro il Bologna. L’ultima partita giocata dall’inizio è stata quella del 4 novembre con l’Atalanta al Gewiss Stadium. Match in cui lo stesso francese si è infortunato al ginocchio, restando ai box per circa un mese e mezzo. Dopo lo spezzone col Bologna, sono arrivati minuti pure con Lecce e Genoa. Ora ci sarà il Verona alla prima dell’anno il 6 gennaio, per Pavard è giunto il momento di ritrovare la titolarità.

QUALITÀ − A sostituirlo, durante gli ultimi due mesi di infermeria, è stato prima Matteo Darmian e poi Yann Aurel Bisseck. Compito svolto molto bene da entrambi, con la piacevolissima sorpresa del tedeschino di Colonia. Ma con Pavard a pieno regime, si fa fatica a lasciarlo fuori. In questi primi mesi di Inter, Pavard ha giocato complessivamente dodici volte, senza mai però trovare la via del gol o dell’assist. Indipendentemente dal bilancio numerico, l’ex Bayern Monaco ha avuto un rendimento piuttosto positivo. Con Pavard in campo, l’Inter cresce di qualità, facilitando meglio l’uscita da dietro. Inzaghi non ha dubbi, col Verona è pronto a rilanciarlo.