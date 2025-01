Pavard pronto al rientro, due propositi soddisfatti per l’Inter

Benjamin Pavard è tornato a lavorare in gruppo dopo il problema muscolare alla coscia destra che lo ha tenuto lontano dal campo per oltre un mese: l’Inter ne beneficia per due ragioni sostanziali.

IL PUNTO – Benjamin Pavard è ufficialmente recuperato per Venezia-Inter, prossima sfida del campionato di Serie A prevista per domenica 12 gennaio alle ore 15. Il difensore transalpino, infortunatosi alla coscia destra nel primo tempo di Inter-Lipsia, è mancato ai nerazzurri soprattutto nell’ottica del discorso relativo alle rotazioni in difesa. Yann Bisseck, non a caso infortunatosi dopo la finale di Supercoppa Italiana contro il Milan, ha dovuto fare gli straordinari per assicurare la tenuta del reparto arretrato del club meneghino durante il periodo di assenza del francese.

Pavard recuperato per Venezia-Inter, il piano di Inzaghi

LO SCENARIO – Pavard non ha fin qui garantito un livello paragonabile a quello dello scorso anno, il suo primo con l’Inter, quando fu impeccabile lungo tutto l’arco dell’annata. L’infortunio ha ulteriormente complicato i piani di un suo ritorno all’eccellenza del passato, ma la tempra e la mentalità dell’ex campione del mondo spingono a pensare che il percorso verso l’obiettivo auspicato non vivrà ulteriori intoppi.

I PROPOSITI – Per la soddisfazione del tecnico nerazzurro Simone Inzaghi, finalmente tornato a lavorare con il braccetto che aveva chiesto con convinzione nella scorsa stagione. L’allenatore ex Lazio vede così realizzato sia il suo desiderio di poter tornare a contare su un difensore di sicuro affidamento, come Pavard, che il suo più ampio piano di mirare alla massima efficienza nelle varie competizioni stagionali attraverso il ricorso al sistema delle rotazioni.