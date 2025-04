Pavard, sei stato preso per questo: per le notti di sogni, di coppe e di campioni

Pavard decisivo in Inter-Bayern Monaco. Il francese ha siglato il suo primo gol con la maglia nerazzurra in una delle notti più importanti.

LUI SE NE INTENDE – È stato preso per questo, per queste notti di coppe e di campioni. Benjamin Pavard ieri ha siglato il suo primo gol con la maglia dell’Inter e lo ha realizzato nel momento più importante e decisivo: ossia sul risultato di 1-1 contro la sua ex squadra, il Bayern Monaco, nel ritorno dei quarti di finale di Champions League. Insomma, meglio di così… Ma il difensore francese, acquistato la scorsa estate per 30 milioni di euro, ha giocato due partite, tra andata e ritorno, straordinarie non sbagliando praticamente nulla e annullando Leroy Sane. Pavard si è dimostrato un uomo da grandi notti, uno uomo da Champions League. Ma questo l’Inter lo sapeva già. Perché il curriculum del francese parla da sé: un Mondiale vinto da titolare assoluto con la Francia, una Champions League proprio con il Bayern, più 4 Bundesliga, un Mondiale per club e una Supercoppa Europea. Insomma, il classe ’96 di Maubeuge se ne intende.

E nell’estate del 2023 si storceva pure il naso su Pavard

GRANDIOSO – Ha aspettato 65 partite prima di segnare il suo primo gol con la maglia dell’Inter. E che gol! Uno stacco violentissimo sulla pennellata di Hakan Calhanoglu dalla bandierina, per gonfiare la porta di Urbig e far esplodere gli oltre 75 mila di San Siro. Pavard, in queste due stagioni, si sta rivelando quel difensore che tutti conoscevano: attento, elegante e pulito con i piedi e dalla grandissima personalità. E c’è chi storceva pure il naso, quando nell’estate del 2023 l’Inter decise di spendere 30 milioni per prelevarlo dal Bayern Monaco… In due anni: scudetto della seconda stella e possibile triplete. Non male.